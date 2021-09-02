Китай намерен создать Пекинскую фондовую биржу
Власти Китая хотят создать Пекинскую фондовую биржу. Соответствующее заявление сделал глава КНР Си Цзиньпин ранее в четверг в ходе открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS).
«Мы продолжим поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий, углублять реформу нового внебиржевого рынка ценных бумаг и создадим Пекинскую фондовую биржу», - цитирует китайского лидера агентство «Синьхуа».
Согласно открытым данным, в настоящее время в Китае действуют три фондовые биржи. Они находятся в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.
Накануне стало известно, что индекс Московской биржи обновил свой исторический максимум. В среду 1 сентября индекс превысил 3955 пункта. Отмечается, что рекордное значение одного из главных фондовых индикаторов на российском рынке обновилось на фоне благоприятной внешней биржевой конъюнктуры.
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