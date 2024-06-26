АТОР: Туры за рубеж подорожают из-за санкций против Мосбиржи

Туры за рубеж подорожают на 2–3% из-за санкций против Мосбиржи, заявил вице-президент АТОР и генеральный директор компании «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

При этом он отметил, что сейчас сохраняется тенденция на укрепление рубля, поэтому в ближайшее время россияне не заметят подорожание путевок.

В отрасли ожидают, что нынешний летний сезон по числу бронирований будет схож с летом 2023 года.