АТОР: Туры за рубеж подорожают из-за санкций против Мосбиржи
Туры за рубеж подорожают на 2–3% из-за санкций против Мосбиржи, заявил вице-президент АТОР и генеральный директор компании «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.
При этом он отметил, что сейчас сохраняется тенденция на укрепление рубля, поэтому в ближайшее время россияне не заметят подорожание путевок.
В отрасли ожидают, что нынешний летний сезон по числу бронирований будет схож с летом 2023 года.
12 июня Минфин США включило Мосбиржу в новый санкционный список. На следующий день Великобритания последовала этому примеру, добавив в санкционный список Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Центральный банк заверил, что официальный курс рубля останется рыночным и будет рассчитываться по внебиржевому рынку.
В ответ на санкции США, российские брокеры 13 июня ввели валютные ограничения. На следующий день правительство сообщило, что ситуация под контролем и будет ежедневно мониториться совместно с Банком России. Экспортеры смогут продавать доллары и евро на внебиржевом рынке, передает «Радиоточка НСН».
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