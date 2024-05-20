Кабмин выделит 3,75 млрд рублей на поддержку бизнеса в новых регионах
Правительство дополнительно выделит 3,75 млрд рублей на поддержку предпринимателей в новых регионах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, передает РИА Новости.
Глава правительства указал на важность совершенствования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
«Для этого мы принимаем решение, выделяем дополнительные федеральные ресурсы бюджетам этих... регионов на общую сумму в 3,75 миллиарда рублей», — подчеркнул премьер.
Средства направят на помощь в том числе гражданам, оплачивающим налог на профессиональный доход, и местным жителям, планирующим открыть свое дело.
Ранее кабмин выделил 12 регионам РФ 13 млрд рублей на строительство и модернизацию учебных заведений, напоминает Ura.ru.
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