Кабмин выделит 3,75 млрд рублей на поддержку бизнеса в новых регионах

Правительство дополнительно выделит 3,75 млрд рублей на поддержку предпринимателей в новых регионах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, передает РИА Новости.

Глава правительства указал на важность совершенствования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«Для этого мы принимаем решение, выделяем дополнительные федеральные ресурсы бюджетам этих... регионов на общую сумму в 3,75 миллиарда рублей», — подчеркнул премьер.

Средства направят на помощь в том числе гражданам, оплачивающим налог на профессиональный доход, и местным жителям, планирующим открыть свое дело.

Ранее кабмин выделил 12 регионам РФ 13 млрд рублей на строительство и модернизацию учебных заведений, напоминает Ura.ru.

