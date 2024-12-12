Кабмин выделил более 10,5 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов России

Правительство дополнительно направит более 10,5 млрд рублей закрытым аэропортам в центре и на юге России на частичную компенсацию расходов в связи с продлением ограничения полетов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Речь идет о поддержке аэропортов в городах, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, – в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе», — уточнили в правительстве.

Деньги будут выделены из резервного фонда. Средства направят на частичную компенсацию по обычным видам деятельности за апрель-ноябрь текущего года.

Ранее стало известно, что кабмин выделит 3,5 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, в том числе субсидирование льготных перелетов, напоминает РЕН ТВ.

