Кабмин выделил более 10,5 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов России
Правительство дополнительно направит более 10,5 млрд рублей закрытым аэропортам в центре и на юге России на частичную компенсацию расходов в связи с продлением ограничения полетов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
«Речь идет о поддержке аэропортов в городах, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов, – в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе», — уточнили в правительстве.
Деньги будут выделены из резервного фонда. Средства направят на частичную компенсацию по обычным видам деятельности за апрель-ноябрь текущего года.
Ранее стало известно, что кабмин выделит 3,5 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, в том числе субсидирование льготных перелетов, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru