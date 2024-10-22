Кабмин выделил 446,9 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ
Почти 450 млрд рублей направят дополнительно на субсидирование процентной ставки по программам семейной, дальневосточной, арктической и льготной ипотеки. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает правительство РФ.
Отмечается, что из резервного фонда кабмина будет выделено 446,9 млрд рублей. Их них 142 млрд рублей направят на субсидирование «Семейной ипотеки», чтобы сохранить ставку в размере 6% для россиян с детьми.
«Еще 35,1 млрд рублей предусмотрены для обеспечения реализации "Дальневосточной и арктической ипотеки" по льготной 2-процентной ставке... Около 269,8 млрд рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы "Льготная ипотека"», — подчеркнули в правительстве.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России могут появиться по меньшей мере четыре новые льготные ипотечные программы, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru