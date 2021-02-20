Кабмин увеличил Крымскую федеральную целевую программу ещё на 117 млрд рублей

Правительство РФ увеличило объём финансирования по федеральной целевой программе (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя, сообщает пресс-служба кабмина.

Как следует из постановления, которое опубликовано на официальном портале правовых актов, продлённая по 2025 год включительно ФЦП увеличена на 9,3% или на 117 миллиардов рублей - до 1,374 триллиона рублей.

Из федерального бюджета в 2015-2025 годах на ФЦП направят почти 1,303 триллиона рублей, остальное покроют бюджеты Крыма и Севастополя, а также внебюджетные источники.

Ранее компания Stratfor представила карту с прогнозом расширения влияния Турции, согласно которой к 2050 году влияние Анкары распространится, в том числе, на территории России, а именно республики Северного Кавказа, Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Астраханская области, Калмыкия и части других регионов на юге европейской части РФ.

