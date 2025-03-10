Кабмин утвердил создание ОЭЗ в трех регионах России

Три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) создадут в Московской, Вологодской и Новосибирской областях. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства РФ.

Как отметили в кабмине, ОЭЗ промышленно-производственного типа «Вологодская» появится в окрестностях столицы региона. Планируется, что ее резидентами станут шесть производителей мебели, подшипников, амальгамных ламп низкого давления, металлургической продукции, домокомплектов и деревянных стройматериалов. Объем инвестиций предприятий составит свыше 8,7 млрд рублей. Как ожидается, будет создано 788 рабочих мест.

«Региональные власти за счет средств областного бюджета до 2027 года создадут инженерную, транспортную, социальную и другую инфраструктуру ОЭЗ. Всего на эти цели планируется направить более 1,5 млрд рублей», - отмечается в сообщении.

В свою очередь, ОЭЗ «Новосибирск» заработает на территории двух районов региона. Здесь запустят пять компаний, реализующих проекты по созданию двух транспортно-логистических центров, строительству завода-производителя тротуарной плитки, производству электротехнического оборудования, безотходной лесопильной линии. Организации привлекут более 9,2 млрд рублей инвестиций, создав свыше 700 рабочих мест.

Кроме того, на юге Подмосковья начнет работу ОЭЗ «Большой Серпухов». Здесь намерены реализовать семь инвестпроектов с объемом вложений более 8 млрд рублей, которые предусматривают создание почти 900 рабочих мест. Планируется запуск в том числе производства лекарственных препаратов, автономных устройств пожаротушения, оборудования для исследования ДНК.

Между тем в состав ОЭЗ «Технополис Москва» вошли площадки «Хруничева», «Красная Пахра», «Толстопальцево», «Карачаровский механический завод», пишет 360.ru.

