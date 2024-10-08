Кабмин утвердил распространение режима СЭЗ в трех регионах

Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) введут на отдельных территориях в Белгородской, Брянской, Курской областях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства РФ.

«Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы», — уточнили в кабмине.

Изменения помогут предпринимателям уменьшить финансовые издержки, нарастить объемы производства продукции, сохранить рабочие места и создать новые. Кроме того, эти шаги позволят обеспечить жителей приграничных регионов необходимыми товарами и услугами.

В июне президент Владимир Путин подписал закон о распространении режима СЭЗ, действующего в новых регионах, на приграничные территории: Крым, Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Брянскую области, напоминает RT.

