Кабмин утвердил распространение режима СЭЗ в трех регионах
Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) введут на отдельных территориях в Белгородской, Брянской, Курской областях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства РФ.
«Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы», — уточнили в кабмине.
Изменения помогут предпринимателям уменьшить финансовые издержки, нарастить объемы производства продукции, сохранить рабочие места и создать новые. Кроме того, эти шаги позволят обеспечить жителей приграничных регионов необходимыми товарами и услугами.
В июне президент Владимир Путин подписал закон о распространении режима СЭЗ, действующего в новых регионах, на приграничные территории: Крым, Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Брянскую области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru