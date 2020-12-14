Кабмин РФ продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2021 года

Правительство России продлило действие продовольственного эмбарго до 31 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно документу, который размещен на официальном портале правовой информации, в список стран, на которые распространяются специальные экономические меры, включили Великобританию и Северную Ирландию.

В кабмине отметили, что действие контрсанкций продлевается в соответствии с указом президента России Владимира Путина, который был подписан 21 ноября.

Продуктовое эмбарго в России было введено в августе 2014 года в ответ на ограничительные меры, которые западные страны наложили на РФ после вхождения в её состав Крыма.

Сельхозпродукция и сырьё, которые вопреки запрету ввозятся в Россию из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии, подлежат уничтожению.

