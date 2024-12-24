Кабмин продлил до 30 июня временный запрет на вывоз риса из России

Временный запрет на вывоз риса-сырца и рисовой крупы из России продлили до 30 июня следующего года. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Как отметили в кабмине, ограничения введены для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка.

«Для запрета на вывоз риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений... Он не распространяется на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию», — говорится в заявлении пресс-службы.

В правительстве добавили, что рис разрешено отправлять за границу для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок. Кроме того, кабмин уточнил, что временный запрет не действует в отношении риса для посева, такое решение приняли с учетом запросов стран-партнеров о поставках семенного материала.

Ранее правительство ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 31 мая следующего года, напоминает РЕН ТВ.

