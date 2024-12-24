Кабмин продлил до 30 июня временный запрет на вывоз риса из России
Временный запрет на вывоз риса-сырца и рисовой крупы из России продлили до 30 июня следующего года. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Как отметили в кабмине, ограничения введены для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка.
«Для запрета на вывоз риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений... Он не распространяется на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию», — говорится в заявлении пресс-службы.
В правительстве добавили, что рис разрешено отправлять за границу для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок. Кроме того, кабмин уточнил, что временный запрет не действует в отношении риса для посева, такое решение приняли с учетом запросов стран-партнеров о поставках семенного материала.
Ранее правительство ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 31 мая следующего года, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рабочая группа по борьбе с квартирными мошенниками появится в Москве
- На Кубани и в Крыму собрали свыше 21 тысячи тонн загрязненного грунта
- Пациенты пожаловались в Генпрокуратуру РФ на аналог лекарства от муковисцидоза
- Роспотребнадзор: Девять детей отравились на новогоднем утреннике в Екатеринбурге
- Россотрудничество: В Индонезии растет число желающих учить русский язык
- Кучеров первым из россиян набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ
- Кабмин продлил до 30 июня временный запрет на вывоз риса из России
- Трое осуждённых сбежали из исправительного центра в Нижнем Тагиле
- МИД РФ подтвердил крушение российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море
- При взрыве на заводе в Турции погибли 12 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru