Кабмин одобрил соглашение о проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии

В распоряжении указано, документ был согласован с МИД и другими «заинтересованными федеральными органами», а также предварительно обсужден с монгольской стороной. Соглашение касается разработки базового проекта реконструкции ТЭЦ-3, расположенной в Улан-Баторе.

Мишустин также поручил Минэнерго при участии МИД провести переговоры с монгольской стороной и, после достижения договоренности, подписать соглашение от имени российского правительства, передает «Радиоточка НСН».