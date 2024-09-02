Кабмин одобрил соглашение о проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии
Правительство России одобрило проект соглашения с Монголией о разработке базового проекта реконструкции теплоэлектростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, следует из распоряжения кабмина.
Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
В распоряжении указано, документ был согласован с МИД и другими «заинтересованными федеральными органами», а также предварительно обсужден с монгольской стороной. Соглашение касается разработки базового проекта реконструкции ТЭЦ-3, расположенной в Улан-Баторе.
Мишустин также поручил Минэнерго при участии МИД провести переговоры с монгольской стороной и, после достижения договоренности, подписать соглашение от имени российского правительства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru