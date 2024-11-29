Кабмин направит в Курскую область 623,4 млн рублей на лекарства
Более 623 млн рублей направят в Курскую область на лекарства, медицинские изделия и специальное питание для льготников. Об этом сообщили в правительстве России.
«В Курскую область будет дополнительно направлено 623,4 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан», — подчеркнули в кабмине.
Благодаря дополнительному финансированию регион сможет закупить препараты и необходимые изделия для жителей, получающих поддержку от государства. На социальную услугу могут рассчитывать инвалиды, в том числе дети, участники Великой Отечественной войны, а также чернобыльцы.
Ранее стало известно, что правительство направит более 900 млн рублей на приобретение блочно-модульных котельных для Курской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС России освободили Воровское и Раздольное в ДНР
- Фильм о Костомарове получил гран-при на фестивале в Венгрии
- В России отменили экспортную пошлину на коксующийся уголь
- Дело возбудили в Татарстане из-за смерти ученика после урока физкультуры
- «Вижу на 20 процентов»: Аршавин рассказал о проблемах со зрением
- Лионель Месси может быть признан лучшим футболистом мира в девятый раз
- Над Курской областью уничтожили ракету ВСУ
- Кабмин направит в Курскую область 623,4 млн рублей на лекарства
- Россиянам назвали способ сохранения сбережений на фоне падения рубля
- В России 83 млн человек прошли профилактические медосмотры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru