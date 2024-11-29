Кабмин направит в Курскую область 623,4 млн рублей на лекарства

Более 623 млн рублей направят в Курскую область на лекарства, медицинские изделия и специальное питание для льготников. Об этом сообщили в правительстве России.

«В Курскую область будет дополнительно направлено 623,4 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан», — подчеркнули в кабмине.

Благодаря дополнительному финансированию регион сможет закупить препараты и необходимые изделия для жителей, получающих поддержку от государства. На социальную услугу могут рассчитывать инвалиды, в том числе дети, участники Великой Отечественной войны, а также чернобыльцы.

Ранее стало известно, что правительство направит более 900 млн рублей на приобретение блочно-модульных котельных для Курской области.

