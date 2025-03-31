Кабмин направит четыре миллиарда рублей на закупку сельхозтехники

Российское правительство направит 4 млрд рублей на покупку сельхозтехники для предоставления аграриям в лизинг. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина указал на важность обеспечения техникой российских сельхозпроизводителей. Правительство ведет соответствующую работу и обращает особое внимание на сохранение льготных программ предоставления техники для агропрома.

«В том числе создаем условия для получения таких машин через "Росагролизинг". Чтобы поставить их сельхозпроизводителям, в текущем году предусмотрели свыше четырех миллиардов рублей», - заявил Мишустин.

Российские аграрии смогут взять в аренду не менее 300 единиц техники. Это поспособствует усилению технологического суверенитета основных секторов экономики и поможет повысить устойчивость сбыта для организаций сельскохозяйственного машиностроения.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление о формировании трех новых экономических зон в Московской, Вологодской и Новосибирской областях, напоминает RT.

