Кабмин направит более 1,3 млрд рублей на социнфраструктуру ДФО

Правительство России выделит свыше 1,3 млрд рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства направят на «реализацию планов социального развития центров экономического роста» регионов ДФО. Предусмотрено финансирование для Бурятии, Якутии, Забайкалья, Камчатки, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.

В правительстве напомнили, что за последние шесть лет в ДФО построили и отремонтировали сотни объектов инфраструктуры, в том числе детские сады и школы, больницы, поликлиники, дороги, спортивные сооружения.

Ранее кабмин принял решение выделить участникам свободной экономической зоны в новых регионах РФ миллиард рублей на субсидирование кредитов, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дальний ВостокПравительство России

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