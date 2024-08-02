Кабмин направит более 1,3 млрд рублей на социнфраструктуру ДФО
Правительство России выделит свыше 1,3 млрд рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства направят на «реализацию планов социального развития центров экономического роста» регионов ДФО. Предусмотрено финансирование для Бурятии, Якутии, Забайкалья, Камчатки, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.
В правительстве напомнили, что за последние шесть лет в ДФО построили и отремонтировали сотни объектов инфраструктуры, в том числе детские сады и школы, больницы, поликлиники, дороги, спортивные сооружения.
Ранее кабмин принял решение выделить участникам свободной экономической зоны в новых регионах РФ миллиард рублей на субсидирование кредитов, напоминает 360.ru.
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