Кабмин направит 1,8 млрд рублей в Запорожскую и Херсонскую области
Более 1,8 млрд рублей выделят дополнительно Запорожской и Херсонской областям на поддержание сбалансированности бюджетов регионов. Об этом сообщило правительство России.
Как отметили в кабмине, деньги направят на первоочередные и социально значимые расходные обязательства, в том числе оплату труда сотрудников учреждений бюджетной сферы.
«Финансирование будет направлено в рамках государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", которая была утверждена... в конце 2023 года», — указали в правительстве.
Ранее стало известно, что кабмин выделил свыше 2,2 млрд рублей на стабилизацию ситуации в сфере электроэнергетики на Камчатке, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru