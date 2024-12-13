Кабмин направит 1,8 млрд рублей в Запорожскую и Херсонскую области

Более 1,8 млрд рублей выделят дополнительно Запорожской и Херсонской областям на поддержание сбалансированности бюджетов регионов. Об этом сообщило правительство России.

Как отметили в кабмине, деньги направят на первоочередные и социально значимые расходные обязательства, в том числе оплату труда сотрудников учреждений бюджетной сферы.

«Финансирование будет направлено в рамках государственной программы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", которая была утверждена... в конце 2023 года», — указали в правительстве.

Ранее стало известно, что кабмин выделил свыше 2,2 млрд рублей на стабилизацию ситуации в сфере электроэнергетики на Камчатке, напоминает РЕН ТВ.

