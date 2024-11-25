Кабин РФ утвердил план развития индустрии детских товаров до 2030 года
Кабинет министров России утвердил план мероприятий по развитию индустрии детских товаров на период с 2025 по 2030 годы. Об этом проинформировал председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
По словам премьера, «дорожная карта» по детским товарам предполагает системное расширение инфраструктуры, которая обеспечит производство таких товаров для несовершеннолетних россиян – от самых маленьких до подростков. В перечне значится, в том числе, номенклатура, необходимая для обучения и воспитания.
Состояния отрасли в регионах будет отслеживаться на постоянной основе. Контролироваться будут не только объёмы выпуска, но также уровень внедрения инновационных современных решений.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно плану, доля отечественных детских товаров на российском рынке должна составить не менее 50% к 2030 году. При этом объем производства непродовольственных товаров к данному сроку должен превысить 982 миллиарда рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru