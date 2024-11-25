Кабин РФ утвердил план развития индустрии детских товаров до 2030 года

Кабинет министров России утвердил план мероприятий по развитию индустрии детских товаров на период с 2025 по 2030 годы. Об этом проинформировал председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

По словам премьера, «дорожная карта» по детским товарам предполагает системное расширение инфраструктуры, которая обеспечит производство таких товаров для несовершеннолетних россиян – от самых маленьких до подростков. В перечне значится, в том числе, номенклатура, необходимая для обучения и воспитания.