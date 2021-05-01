Измененный демпфер на топливо начал действие в РФ с 1 мая

Скорректированный демпфирующий механизм на топливо, позволяющий улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в пределах инфляции, начинает работу в России. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующий законопроект пока не утвержден, однако действие механизма начинается именно 1 мая.

Сейчас демпфирующий механизм — один из инструментов регулирования топливного рынка. Государство компенсирует производителям часть разницы в ценах, если экспортная стоимость бензина и дизельного топлива выше условной внутренней; в обратном случае производители перечисляют часть прибыли в бюджет страны.

С 1 мая индикативная цена на топливо в формуле демпфера снизится на 4 тысячи рублей за тонну по сравнению с действующей ставкой. При этом в период с 1 января по 31 декабря 2022 года стоимость будет снижена на 2,7 тысячи рублей в сравнении с текущим уровнем.

Индексация индикативной цены бензина будет проводиться 1 января 2023 года, ее размер составит 3%. Кроме того, с 1 января 2022 года планируется снизить ежегодную индексацию базовых цен для расчета демпфера по дизельному топливу с 5% до 3%. В результате вырастет объем компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям.

