ИТ-компании Москвы увеличили обороты на треть

С января по октябрь этого года столичные ИТ-компании увеличили обороты на треть, превысив два триллиона рублей. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, более 75% оборота приходится на разработку компьютерного и программного обеспечения и консультационные услуги.

«За 10 месяцев 2022 года он превысил 1,5 триллиона рублей, прибавив за год 40 процентов. Около четверти объемов продаж обеспечили компании, работающие в области информационных технологий, – более 480 миллиардов рублей, что почти на 15 процентов выше, чем за январь – октябрь прошлого года», – добавила Мария Багреева.

По итогам 10 месяцев 2022 года на столичные ИТ-компании приходится более 70 процентов всего российского оборота отрасли, в том числе 78 процентов оборота крупных и средних компаний, работающих в этой сфере.

Отмечается, что в Москве работают около 30% от общего количества российских ИТ-компаний, а цифровизация только стимулирует развитие данного сектора – требуются новые приложения и платформенные решения.

Еще одним фактором роста отрасли является потребность в обеспечении цифровой независимости страны и замещении иностранного ПО.

