Иран согласовал с Россией финансирование ядерных проектов

Иран и Россия согласовали график финансирования совместных ядерных проектов для исключения задержек оплаты с иранской стороны. Об этом заявил вице-президент исламской республики и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами после переговоров с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, передает агентство IRNA.

Отмечается, что на встрече речь шла об ускорении реализации совместных проектов.

В частности, обсуждалось сотрудничество в медицинской сфере и работа на АЭС «Бушер».

Ранее сообщалось, что задолженность Ирана перед Россией за работы на станции составляет около 500 миллионов евро, передает ТАСС.

