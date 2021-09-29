Иран согласовал с Россией финансирование ядерных проектов
Иран и Россия согласовали график финансирования совместных ядерных проектов для исключения задержек оплаты с иранской стороны. Об этом заявил вице-президент исламской республики и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами после переговоров с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, передает агентство IRNA.
Отмечается, что на встрече речь шла об ускорении реализации совместных проектов.
В частности, обсуждалось сотрудничество в медицинской сфере и работа на АЭС «Бушер».
Ранее сообщалось, что задолженность Ирана перед Россией за работы на станции составляет около 500 миллионов евро, передает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
- Иран согласовал с Россией финансирование ядерных проектов
- Кабмин утвердил создание особых экономических зон в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях
- «Ограничительная история». Названа причина отмена концерта Face в Новосибирске
- Школы искусств Москвы проведут более 20 мероприятий ко Дню музыки
- ЦИК: Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов
- Новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 установлен в России
- В России подтвердили 22 430 случаев коронавируса за сутки
- Российский воинский контингент полностью покинул Белоруссию после учений
- Депутаты от КПРФ покинули заседание Мосгордумы в знак протеста
- Фумио Кисида станет новым премьер-министром Японии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru