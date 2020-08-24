Инвестдоходность проектов «Донстрой» достигла 17,5 процентов
Инвестиционная доходность проектов «Донстрой» в 3,5 раза превысила ставки по депозитам. Об этом НСН сообщили в компании.
Так, ставки по банковским депозитам летом 2020 года снизились до 4,5%, а по проектам компании «Донстрой» инвестиционная доходность некоторых проектов достигла до 17,5% годовых. В частности, в июле 2018 года квартира в проекте «Огни» площадью 60 кв. м стоила 10 млн рублей, а к июлю нынешнего года ее стоимость выросла на 4 млн рублей, а инвестиционная доходность вложения составила 17,5% годовых.
По данным «Донстроя», порядка 20% клиентов компании – инвесторы, которые регулярно вкладываются в проекты для получения доходности и дальнейшей перепродажи.
В компании объясняют столь стабильный и высокий процент инвесторов регулярностью вывода нового объема предложения по стартовым инвестиционно-привлекательным ценам. В 2020 году стартовали продажи новых корпусов в проектах «Сердце Столицы», «Символ», «Событие», «Огни».
Кроме того, девелопер предлагает субсидированную ипотечную ставку до 0,1% годовых в первый год пользования кредитом. Фактически это означает беспроцентную годовую рассрочку.
Сделку полностью можно провести онлайн, что удобно для региональных инвесторов.
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