Инвентаризация сим-карт вызовет новое удорожание сотовой связи

Провести инвентаризацию всех активных сим-карт в России, а также создать общероссийскую платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на граждан и компании предложили в Госдуме. Депутат от ЛДПР Борис Чернышов направил такое предложение главе Роскомнадзора Александру Жарову.

Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил о бесполезности такого занятия.

«В этом нет смысла, если все и так работает в соответствии с законом о связи. У нас есть законы, но они, как обычно, не выполняются. Поэтому нужно обратить внимание на работу правоохранительных органов, которые разрешают торговать сим-картами из-под полы, не заполняя данные. На Роскомнадзор обратить внимание, который призван за этим следить, но не делает этого, если у нас из 250 млн сим-карт примерно 11-12 млн приходится на серый рынок», - сказал он.

По мнению эксперта, государство пытается выжать из людей максимальное количество денег.