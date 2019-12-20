Инвентаризация сим-карт вызовет новое удорожание сотовой связи
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily в эфире НСН заявил, что в этой инициативе нет смысла.
Провести инвентаризацию всех активных сим-карт в России, а также создать общероссийскую платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на граждан и компании предложили в Госдуме. Депутат от ЛДПР Борис Чернышов направил такое предложение главе Роскомнадзора Александру Жарову.
Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил о бесполезности такого занятия.
«В этом нет смысла, если все и так работает в соответствии с законом о связи. У нас есть законы, но они, как обычно, не выполняются. Поэтому нужно обратить внимание на работу правоохранительных органов, которые разрешают торговать сим-картами из-под полы, не заполняя данные. На Роскомнадзор обратить внимание, который призван за этим следить, но не делает этого, если у нас из 250 млн сим-карт примерно 11-12 млн приходится на серый рынок», - сказал он.
По мнению эксперта, государство пытается выжать из людей максимальное количество денег.
«Наши депутаты сильно внедрились в область коммуникаций, видимо, услышав призыв Владимира Путина стать инновационной державой. Только это происходит не с той стороны. То закон Яровой, то желание сделать "Яндекс" подконтрольным государству. Теперь сим-карты. Для социального государство оно делает слишком много, чтобы люди все больше платили за сотовую связь. Как и за другие товары. В отличие от "загнивающей" Европы, где ничего не дорожает. Новый закон потребует очень значительных инвестиций от операторов, которые будут переложены на абонентов либо повышением тарифов, либо налогами», - заключил Кусков.
Ранее «Билайн» объявил, что с января повысится стоимость некоторых тарифов. Оператор объяснил это необходимостью компенсировать убытки от законов Яровой и о суверенном интернете.
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