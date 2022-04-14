Инфляция в Швеции в марте выросла до рекордных показателей

Инфляция в Швеции в марте составила 6,1% в годовом исчислении, такой показатель является самым высоким с декабря 1991 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Статистическое управление страны.

Инфляция в Британии достигла наивысшего значения с 1992 года

Отмечается, что в месячном исчислении уровень инфляции вырос на 1,7% с февраля по март. Как отметила представитель управления Кэролайн Неандер, рост инфляции связан с масштабным ростом цен на продукты питания, электроэнергию и топливо.

Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пятый пакет санкций Евросоюза будет чувствительным для России, в то время как европейцам грозит лишь инфляция.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ИнфляцияШвеция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры