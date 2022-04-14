Инфляция в Швеции в марте выросла до рекордных показателей
Инфляция в Швеции в марте составила 6,1% в годовом исчислении, такой показатель является самым высоким с декабря 1991 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Статистическое управление страны.
Отмечается, что в месячном исчислении уровень инфляции вырос на 1,7% с февраля по март. Как отметила представитель управления Кэролайн Неандер, рост инфляции связан с масштабным ростом цен на продукты питания, электроэнергию и топливо.
Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пятый пакет санкций Евросоюза будет чувствительным для России, в то время как европейцам грозит лишь инфляция.
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