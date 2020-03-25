Инфляция в России за неделю подскочила в 3 раза

Инфляция в России на негативном фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса с начала года увеличилась до 1,3%, а с начала марта - до 0,5%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

Согласно подсчётам Росстата, потребительские цены в стране в период с 17 марта по 23 марта прибавили 0,3%. В течение трех предыдущих недель рост фиксировался в три раза меньше - на уровне 0,1%, передает ТАСС.

В годовом выражении инфляция в РФ на 23 марта, исходя из расчетов на основе среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты, оценивается в 2,5%.

Минэкономразвития прогнозировало официальную годовую инфляцию в марте в районе 2,3-2,4%. Прогноз по итогам 2020 года - 3%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что на фоне ослабления рубля инфляция в 2020 году может оказаться в районе 4%.

Однако ряд экономистов считают, что эта оценка сильно занижена с учётом падения нефти и негативной общемировой ситуации в экономик на фоне пандемии COVID-19.

