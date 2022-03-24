Индийская Nayara Energy купила около 1,8 млн баррелей российской нефти
Нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy приобрела около 1,8 млн баррелей российской нефти марки Urals. Об этом сообщает The Economic Times.
По данным издания, индийская частная Nayara Energy купила сырье у сингапурской транснациональной биржевой компании Trafigura. Поставка нефти будет осуществляться в два этапа: 30 марта в порт Вадинар прибудет танкер Freud с почти 1,14 млн баррелей сырья, 17 апреля — танкер Moskovsky Prospect с 725 тысячами баррелей.
Ранее государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation (IOC) купила 3 млн баррелей нефти Urals в рамках тендера с поставкой в мае, напоминает «Свободная пресса».
В марте индийские компании Нindustan Petroleum Corporation, IOC и Nayara Energy суммарно приобрели 7 млн баррелей российской нефти.
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