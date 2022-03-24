Индийская Nayara Energy купила около 1,8 млн баррелей российской нефти

По данным издания, индийская частная Nayara Energy купила сырье у сингапурской транснациональной биржевой компании Trafigura. Поставка нефти будет осуществляться в два этапа: 30 марта в порт Вадинар прибудет танкер Freud с почти 1,14 млн баррелей сырья, 17 апреля — танкер Moskovsky Prospect с 725 тысячами баррелей.

Ранее государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation (IOC) купила 3 млн баррелей нефти Urals в рамках тендера с поставкой в мае, напоминает «Свободная пресса».

В марте индийские компании Нindustan Petroleum Corporation, IOC и Nayara Energy суммарно приобрели 7 млн баррелей российской нефти.

