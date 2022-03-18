Россия и Индия расширят расчеты в национальных валютах

Москва и Нью-Дели расширят расчеты в национальных валютах. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на посла России в Индии Дениса Алипова.

СМИ: Россия и Индия могут перейти на расчеты в рублях и рупиях

По его словам, механизм расчетов рубль-рупия уже используется, но сейчас необходимо расширить его применение.

Ранее Алипов заявил, что индийские фармкомпании могут заместить производителей, ушедших с российского рынка.

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ФОТО: pixabay.com
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