Россия и Индия расширят расчеты в национальных валютах
18 марта 202211:54
Москва и Нью-Дели расширят расчеты в национальных валютах. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на посла России в Индии Дениса Алипова.
По его словам, механизм расчетов рубль-рупия уже используется, но сейчас необходимо расширить его применение.
Ранее Алипов заявил, что индийские фармкомпании могут заместить производителей, ушедших с российского рынка.
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18 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru