Индексы рынка акций РФ упали на максимум за несколько месяцев

Российские фондовые индексы в понедельник снизились на максимум за последние несколько месяцев, следует из данных Московской биржи.

Падение рынка акций РФ спровоцировал отток инвесторов из-за информации о новой разновидности COVID-19 в Великобритании.

На момент закрытия основных торгов рублевый индекс акций Мосбиржи упал до 3186,38 пункта, снизившись на 2,67%. В то же время долларовый индекс РТС продемонстрировал снижение на 4,75% и составил 1335,93 пункта.

Рост доллара на 1,8 рубля (до 75,15 рублей) объясняет разницу в динамике индексов.

