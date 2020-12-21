Индексы рынка акций РФ упали на максимум за несколько месяцев
Российские фондовые индексы в понедельник снизились на максимум за последние несколько месяцев, следует из данных Московской биржи.
Падение рынка акций РФ спровоцировал отток инвесторов из-за информации о новой разновидности COVID-19 в Великобритании.
На момент закрытия основных торгов рублевый индекс акций Мосбиржи упал до 3186,38 пункта, снизившись на 2,67%. В то же время долларовый индекс РТС продемонстрировал снижение на 4,75% и составил 1335,93 пункта.
Рост доллара на 1,8 рубля (до 75,15 рублей) объясняет разницу в динамике индексов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru