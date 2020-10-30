Индексы Нью-Йоркской биржи подросли из-за улучшений на рынке труда
Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг 29 октября умеренно выросли к моменту закрытия сессии. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно открытым данным,размещенным на официальном сайте биржи, индекс Dow Jones, являющийся основным промышленным индексом, прибавил 0,52 процента, а "S&P 500", в который входят 500 крупнейших компаний в США, увеличился на 1,19 процента.
Однако цена фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии снизилась на 2,92 процента и составила 38,37 долларов за баррель. Также упала стоимость фьючерсов на золото. Как передает агентство, эксперты из Wall Street Journal связали рост с полученными инвесторами данными о снижении количества заявок на пособия по безработице. В США также объявили о росте ВВП в третьем квартале.
Агентство Bloomberg привело слова главы департамента операций мультиактивами Эвана Брауна, который рассказал о том, как пандемия влияет на биржевой рынок. По его мнению, возможный локдаун пугает инвесторов, однако эти настроения меняются очень быстро. Браун отметил, что инвесторы рассчитывают на внедрение вакцины от COVID-19.
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