Индекс РТС вырос на 3,2 %
Российский фондовый рынок завершил четверг на подъёме. Отечественные биржевые индексы выросли на закрытии торговой сессии благодаря растущей нефти на мировых площадках.
Так, индекс РТС прибавил почти 3,2% - до 1099,67 пункта, индекс Мосбиржи показал прирост на 1% до уровня 2599,41 пункта. Курс доллара по состоянию на семь вечера по московскому времени снижался почти на 2% и торговался в районе 74 рублей, 50 копеек, евро опустился до 80,5 рубля.
Стоимость июньских контрактов на нефть марки Brent подскочила к моменту закрытия Мосбиржи вечером в четверг на 10,3% и находилась на отметке $22,46 за баррель.
Несмотря на наметившуюся положительную динамику на всех торговых площадках мира на завтра прогнозируются осторожные настроения из-за противоречивого новостного фона по пандемии COVID-19 и не очень хорошей экономической статистике по европейским странам и США, констатирует ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
62 773+4 774 / сут.
Умерли
555+42 / сут.
Выздоровели
4 891+471 / сут.
- Замглавы Минпромторга уволен с должности после дебоша в аэропорту
- В Москве начнут штрафовать за нарушение соцдистанции в транспорте
- Индекс РТС вырос на 3,2 %
- Собянин рассказал о нежелании вводить войска в Москву
- В Крыму с 1 мая откроют парикмахерские и автомагазины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru