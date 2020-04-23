Индекс РТС вырос на 3,2 %

Российский фондовый рынок завершил четверг на подъёме. Отечественные биржевые индексы выросли на закрытии торговой сессии благодаря растущей нефти на мировых площадках.

Так, индекс РТС прибавил почти 3,2% - до 1099,67 пункта, индекс Мосбиржи показал прирост на 1% до уровня 2599,41 пункта. Курс доллара по состоянию на семь вечера по московскому времени снижался почти на 2% и торговался в районе 74 рублей, 50 копеек, евро опустился до 80,5 рубля.

Стоимость июньских контрактов на нефть марки Brent подскочила к моменту закрытия Мосбиржи вечером в четверг на 10,3% и находилась на отметке $22,46 за баррель.

Несмотря на наметившуюся положительную динамику на всех торговых площадках мира на завтра прогнозируются осторожные настроения из-за противоречивого новостного фона по пандемии COVID-19 и не очень хорошей экономической статистике по европейским странам и США, констатирует ТАСС.

