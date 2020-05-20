Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые за 2,5 месяца
Основной индикатор фондового рынка России индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже прибавил 2,3% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достиг отметки 1204,44 пункта. Такой уровень был зафиксирован в 11:50 по московскому времени. В дальнейшем он немного понизился.
Последний раз индекс РТС находился выше отметки в 1200 пунктов 6 марта текущего года. Индекс Мосбиржи торговался на уровне 2755,17 пункта, прибавляя 1,6%. Сейчас он также немного скорректировался вниз.
Как отмечают специалисты, отечественный фондовый рынок подпитывается ростом нефтяных цен. К этой минуте марка Brent торгуется в районе 35,20 доллара США за баррель (+1,79%), WTI - $32,1 за бочку.
Как отмечает «Свободная пресса», вслед за нефтью свои позиции продолжает укреплять и рубль. Курсы доллара и евро снижались сегодня на открытии торгов.
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