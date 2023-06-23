Индекс Мосбиржи упал на 2,8% после заявлений Пригожина
Акции российских компаний начали быстро падать после первых заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, пишет «Коммерсант».
Ценные бумаги российских компаний перешли к резкому падению в 21:30. К 23:17 индекс Московской биржа снизился на 2,8% - до 2373,7 пункта.
Лидерами падения стали бумаги «Яндекса». Акции IT-компании подешевели на 4,14%
Пригожин обвинил Минобороны в ударе по позициям ЧВК «Вагнер». Военное ведомство опровергло заявления и назвало их информационной провокацией. Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru