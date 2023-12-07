Импорт сигарет в РФ удвоился за 10 месяцев

Россия за январь – октябрь увеличила в два раза закупки сигарет за границей к тому же периоду 2022 года. За 10 месяцев импортировано 268,5 миллиона упаковок. Такие данные обнародовал Центр развития перспективных технологий - оператор маркировки «Честный знак» по табачной и никотинсодержащей продукции.

Статистика взята из государственной информационной системы мониторинга товаров в России. При этом в октябре импорт вырос до 27,1 миллиона упаковок против 19,3 млн в тот же месяц годом ранее.

На сигареты пришлось 94% всего импорта табачной продукции в РФ в октябре. Кроме того, за 10 месяцев в Россию ввезено 1,166 млн сигар – также вдвое больше к прошлому году.

Что касается внутреннего производства, то за 10 месяцев было выпущено 7,7 миллиарда упаковок сигарет против 7,5 млрд за тот же отрезок 2022 года. Причём, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в октябре выпуск сократился до 639,2 млн упаковок с почти 805 в том же месяце годом ранее.

