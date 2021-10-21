Импорт мандаринов из Абхазии может упасть вдвое

Импорт в Россию мандаринов из Абхазии в этом сезоне может упасть в два раза по сравнению с прошлым годом, до 27 тысяч тонн, хотя ситуация может измениться при определённых обстоятельствах. Такой прогноз даёт краснодарская таможня.

Он сделан на основе начала «мандаринового сезона», который стартовал на этот раз в начале октября. За это время республика экспортировала в Россию 200 тонн цитрусовых. В прошлом году мандарины нового урожая начали поступать уже в середине сентября. Нынешнюю задержку связывают с неблагоприятными погодными условиями.

В 2020 году Абхазия поставила в Россию рекордные 55 тысяч тонн цитрусовых –в четыре раза больше по сравнению с 2019 годом. Мандарины относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль груза организуют в первоочередном порядке.

