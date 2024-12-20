Хуснуллин заявил о критичном росте цен на стройматериалы

Цены на стройматериалы в России выросли вдвое, такой рост является критичным. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в беседе с РБК.

По его словам, стоимость этой продукции в среднем поднялась почти на 64% с 2021 года. Хуснуллин подчеркнул, что ему «категорически не нравится» такой рост. Как напомнил вице-премьер, государство заказывает строительные или ремонтные работы на триллионы, и в случае роста цен на материалы бюджет теряет деньги.

Хуснуллин указал, что строить в РФ стало «объективно дороже», однако пока нет юридического механизма для влияния на этот процесс. В то же время между производителями стройматериалов нет сговора, на который могла бы среагировать Федеральная антимонопольная служба.

По словам вице-премьера, он не знает, как бороться с ростом цен на стройматериалы. Хуснуллин предлагал ввести в этом сегменте госрегулирование, однако его инициативы не поддержали: власти считают, что отрасль не консолидирована и не нуждается в регулировании государства.

Ранее Хуснуллин заявил о дефиците рабочей силы в строительной отрасли в РФ, его оценивают в 200-400 тысяч человек, пишет Ura.ru.

