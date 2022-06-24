Хорватия вступит в зону евро с 1 января 2023 года

Страны Евросоюза утвердили вступление Хорватии в зону евро с 1 января 2023 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает ТАСС.



Таким образом, страны поддержали предложение Еврогруппы. Хорватия станет 20-м членом зоны евро.

Еврозона— действующий в рамках Европейского союза валютный союз. В настоящее время объединяет 19 стран Евросоюза, официальной валютой которых является евро.

Вступление в зону евро Хорватия начала в 2019 году. Национальная валюта Хорватии — хорватская куна.

