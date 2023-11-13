Обход санкций: Сборка Aurus в ОАЭ расширит их рынок сбыта

Автомобили марки Aurus стали собирать заграницей отчасти из-за санкций, но это не мешает российской машине быть популярной среди тех, кто может себе позволить автомобиль премиум-класса. Таким мнением в эфире НСН поделился член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов.

В ОАЭ начали собирать машины Aurus. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что первой выпущенной моделью стал седан Aurus Senat. Позже планируется выпуск внедорожника Komendant.