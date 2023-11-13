Обход санкций: Сборка Aurus в ОАЭ расширит их рынок сбыта
Марка пользуется внушительной популярностью у автолюбителей, рассказал НСН Петр Шкуматов.
Автомобили марки Aurus стали собирать заграницей отчасти из-за санкций, но это не мешает российской машине быть популярной среди тех, кто может себе позволить автомобиль премиум-класса. Таким мнением в эфире НСН поделился член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов.
В ОАЭ начали собирать машины Aurus. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что первой выпущенной моделью стал седан Aurus Senat. Позже планируется выпуск внедорожника Komendant.
«Aurus достаточно хорош для того, чтобы быть популярным на рынке очень многих стран, но в силу санкций есть определенные проблемы с оплатой. Поэтому если автомобили или модельный ряд будут производиться или собираться в стране, в отношении которой не объявлены санкции, то в этом случае рынок Aurus будет довольно серьезно расширен. И страны будут покупать эту марку с удовольствием, потому что эта машина действительно является конкурентной в своем сегменте, и, насколько мне известно, довольно популярной среди тех людей, которые могли бы ее позволить себе купить. Это расширение возможных рынков сбыта, и, безусловно, следующий шаг в развитии концепции этого автомобиля», - сказал Шкуматов.
Сборка за рубежом не влияет на итоговую стоимость люкс-машины, отметил эксперт.
«Практически все современные сборочные производства максимально роботизированы, и количество работающих на них людей не такое большое. Если говорить про автомобили премиального сегмента, то тут немного другая ситуация – они производятся не в таких масштабах. Там доля ручного труда выше, но, я полагаю, что никаких серьезных отличий по цене сборки в Эмиратах и России не будет. С учетом стоимости этих автомобилей, никаких серьезных отклонений не будет», - резюмировал он.
Модели люксового автобренда Aurus Senat и Aurus Komendant стоят почти 39 и 40 миллионов рублей, сообщали представители бренда в октябре. Однако итоговая стоимость каждого автомобиля зависит от пожеланий клиента, выбранных опций и уровня персонализации, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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