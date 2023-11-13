Обход санкций: Сборка Aurus в ОАЭ расширит их рынок сбыта

Марка пользуется внушительной популярностью у автолюбителей, рассказал НСН Петр Шкуматов.

Автомобили марки Aurus стали собирать заграницей отчасти из-за санкций, но это не мешает российской машине быть популярной среди тех, кто может себе позволить автомобиль премиум-класса. Таким мнением в эфире НСН поделился член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов.

В ОАЭ начали собирать машины Aurus. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что первой выпущенной моделью стал седан Aurus Senat. Позже планируется выпуск внедорожника Komendant.

В Дубае начали собирать автомобили Aurus
«Aurus достаточно хорош для того, чтобы быть популярным на рынке очень многих стран, но в силу санкций есть определенные проблемы с оплатой. Поэтому если автомобили или модельный ряд будут производиться или собираться в стране, в отношении которой не объявлены санкции, то в этом случае рынок Aurus будет довольно серьезно расширен. И страны будут покупать эту марку с удовольствием, потому что эта машина действительно является конкурентной в своем сегменте, и, насколько мне известно, довольно популярной среди тех людей, которые могли бы ее позволить себе купить. Это расширение возможных рынков сбыта, и, безусловно, следующий шаг в развитии концепции этого автомобиля», - сказал Шкуматов.

Сборка за рубежом не влияет на итоговую стоимость люкс-машины, отметил эксперт.

«Практически все современные сборочные производства максимально роботизированы, и количество работающих на них людей не такое большое. Если говорить про автомобили премиального сегмента, то тут немного другая ситуация – они производятся не в таких масштабах. Там доля ручного труда выше, но, я полагаю, что никаких серьезных отличий по цене сборки в Эмиратах и России не будет. С учетом стоимости этих автомобилей, никаких серьезных отклонений не будет», - резюмировал он.

Модели люксового автобренда Aurus Senat и Aurus Komendant стоят почти 39 и 40 миллионов рублей, сообщали представители бренда в октябре. Однако итоговая стоимость каждого автомобиля зависит от пожеланий клиента, выбранных опций и уровня персонализации, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
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