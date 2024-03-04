Haval анонсировал запуск завода по производству двигателей под Тулой
В Тульской области планируют открыть завод по производству двигателей для автомобилей китайской марки Haval (входит в концерн Great Wall Motor), передает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на руководителя внешних связей предприятия «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области Ивана Душкина.
«Моторный завод будет работать под одной крышей с ныне действующим автомобильным заводом, как и другие цеха «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», – цитирует портал Душкина.
Дата открытия пока не раскрывается, однако Душкин рассказал о планируемых объемах выпуска моторов. Так, по его словам, предприятие будет производить 100 тысяч единиц ежегодно. Он отметил, что в приоритете у завода будет агрегат меньшего литража, так как его использует самый продаваемый автомобиль бренда – Haval Jolion.
Ранее специалисты «Ингосстраха» рассказали о том, что в 2023 году на 87,3% выросло количество ДТП с участием китайских марок. Лидерами по авариям среди «китайцев» стали Chery, HAVAL и Geely, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость биткоина впервые с 10 ноября 2021 года превысила 66 тысяч долларов
- АТОР: Интерес к поездкам в Крым по раннему бронированию вырос на 80%
- Адвокат заявил, что Ефремов сможет подать заявление об УДО в конце марта
- Haval анонсировал запуск завода по производству двигателей под Тулой
- МИД РФ объявил демарш послу ФРГ
- Кустурица соединит в фильме «Идиота» с «Преступлением и наказанием» Достоевского
- ФСИН опровергла информацию об обращении Ефремова с ходатайством об УДО
- РФ провела в качестве координатора встречу ядерной «пятерки» в Саудовской Аравии
- СМИ: Ефремову могут отказать в УДО из-за двух взысканий
- Израиль заставили изменить текст песни для «Евровидения»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru