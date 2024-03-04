Haval анонсировал запуск завода по производству двигателей под Тулой

В Тульской области планируют открыть завод по производству двигателей для автомобилей китайской марки Haval (входит в концерн Great Wall Motor), передает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на руководителя внешних связей предприятия «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области Ивана Душкина.

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«Моторный завод будет работать под одной крышей с ныне действующим автомобильным заводом, как и другие цеха «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», – цитирует портал Душкина.

Дата открытия пока не раскрывается, однако Душкин рассказал о планируемых объемах выпуска моторов. Так, по его словам, предприятие будет производить 100 тысяч единиц ежегодно. Он отметил, что в приоритете у завода будет агрегат меньшего литража, так как его использует самый продаваемый автомобиль бренда – Haval Jolion.

Ранее специалисты «Ингосстраха» рассказали о том, что в 2023 году на 87,3% выросло количество ДТП с участием китайских марок. Лидерами по авариям среди «китайцев» стали Chery, HAVAL и Geely, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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