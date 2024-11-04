Грузия купила у России пива на рекордные $1,7 млн
Грузия за январь-сентябрь ввезла российского пива на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, объемы импорта достигли рекордных $1,7 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы республики.
Отмечается, что объемы ввезенного продукта стали максимальными за все время публикации статистики — с 2009 года.
При этом в сентябре Грузия сократила покупки пива из России в 1,9 раза по сравнению с августом (до $143 тысяч) и в 1,6 раза по сравнению с сентябрем 2023-го.
По итогам девяти месяцев года РФ стала второй страной в пивном импорте Грузии, на первом месте — Германия ($4,6 млн). В пятерку стран-лидеров также вошли Турция ($1,5 млн), Чехия ($1,1 млн) и Мексика ($845,7 тысячи).
Между тем СМИ сообщили, что в Россию на фоне сокращения поставок из недружественных стран активнее ввозят пиво из азиатских стран, в том числе Вьетнама, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru