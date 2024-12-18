Греция возобновила покупку СПГ у России после полугодового перерыва
Греция в октябре впервые с марта 2024 года приобрела российский сжиженный природный газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Греция прекратила регулярные закупки СПГ у России в апреле. Однако поставки возобновились в октябре, они составили 27,3 млн евро. Стоимость импорта оказалась вдвое ниже, чем за аналогичный период 2023 года.
При этом Греция продолжала закупки трубопроводного газа, в октябре они выросли в 2,3 раза в годовом выражении, до 149,6 млн евро. Импорт с начала года достиг отметки в 1,2 млрд евро.
Всего за десять месяцев текущего года Греция приобрела топлива у России на 1,3 млрд евро. Этот показатель на 10% ниже прошлогоднего.
Между тем СМИ сообщили, что Япония планирует отказаться от импорта российского СПГ. Еще в июне Токио сократил поставки топлива на 40,5%, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru