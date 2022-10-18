Греция увеличила импорт российских товаров
Импорт товаров из России в Грецию увеличился на 137% по сравнению с предыдущим годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческое статистическое управление Elstat.
Отмечается, что речь идет о периоде с начала 2022 года по август, в августе стоимость импорта Греции из России превысила 1,200 миллиарда евро.
Сообщается, что основную часть импорта составляют газ и нефть, а также необработанный алюминий.
Ранее стало известно, что шесть стран ЕС восстановили экспорт и импорт с Россией до уровня февраля. В основу аналитики легли данные национальных статистических служб Люксембурга, Словении, Хорватии, Болгарии, Кипра и Эстонии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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