Греция увеличила импорт российских товаров

Импорт товаров из России в Грецию увеличился на 137% по сравнению с предыдущим годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческое статистическое управление Elstat.

Отмечается, что речь идет о периоде с начала 2022 года по август, в августе стоимость импорта Греции из России превысила 1,200 миллиарда евро.

Сообщается, что основную часть импорта составляют газ и нефть, а также необработанный алюминий.

Ранее стало известно, что шесть стран ЕС восстановили экспорт и импорт с Россией до уровня февраля. В основу аналитики легли данные национальных статистических служб Люксембурга, Словении, Хорватии, Болгарии, Кипра и Эстонии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

