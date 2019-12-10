Греф рассказал о «золотом времени» для ипотеки

Герман Греф рассказал, что сейчас – ввиду снижения процентных ставок и инфляции – на рынке настало «золотое время» для ипотеки. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что глава Сбербанка также добавил, что в настоящий момент ухудшения ситуации с ипотечными кредитами не наблюдается.

Кстати, ранее Греф рассказал о планах Сбербанка ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в 2020 году.

Накануне НСН писала, что Дмитрий Медведев утвердил постановление о выдаче жителям Дальнего Востока льготной ипотеки под 2%. Ее смогут оформить молодые семьи, а также получатели так называемого дальневосточного гектара.

Предполагается, что в течение ближайших пяти лет будет выдано около 150 тысяч кредитов на общую сумму в 450 миллиардов рублей, отмечает телеканал 360.

Оформить ипотечный кредит под 2% можно будет один раз в жизни на срок до 20 лет. Максимальная сумма – 6 миллионов рублей.

