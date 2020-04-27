Греф определил, сколько компаний РФ не смогут выплатить кредиты

Не менее трети крупных отечественных компаний могут испытать проблемы с выплатами кредитов в условиях экономического кризиса на фоне ситуации с коронавирусом. Такой прогноз дал президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф. По его словам, такой результат выдало стресс-тестирование, проведённое Сбербанком.

В эфире телеканала «Россия-24» Греф также заявил, что наиболее часто за льготными кредитами или реструктуризацией займов сейчас обращаются компании, занятые в сфере общественного питания. Вторая отрасль - транспорт. Далее следуют компании, оказывающие бытовые услуги, занимающиеся спортом и здравоохранением.

Как отмечает Ura.ru, до этого глава Сербанка выступил против введения налога с процентных доходов по вкладам граждан России. Он считает, что отрицательный эффект от этого превысит положительные моменты.

