Греф определил, сколько компаний РФ не смогут выплатить кредиты
Не менее трети крупных отечественных компаний могут испытать проблемы с выплатами кредитов в условиях экономического кризиса на фоне ситуации с коронавирусом. Такой прогноз дал президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф. По его словам, такой результат выдало стресс-тестирование, проведённое Сбербанком.
В эфире телеканала «Россия-24» Греф также заявил, что наиболее часто за льготными кредитами или реструктуризацией займов сейчас обращаются компании, занятые в сфере общественного питания. Вторая отрасль - транспорт. Далее следуют компании, оказывающие бытовые услуги, занимающиеся спортом и здравоохранением.
Как отмечает Ura.ru, до этого глава Сербанка выступил против введения налога с процентных доходов по вкладам граждан России. Он считает, что отрицательный эффект от этого превысит положительные моменты.
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