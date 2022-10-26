Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении МРОТ в 2023 году

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, паредусматривающий увеличение в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Согласно документу, с 1 января следующего года МРОТ вырастет на 6,3% - в настоящее время он равен 15 279 рублей, а в 2023 году составит 16 242 рубля в месяц.

Также законопроект предлагается изменить порядок расчёта МРОТ в 2023 и 2024 годах, и отказаться от использования величины медианной заработной платы. Предусматривается, что повышаться МРОТ будет в зависимости от темпов роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипломатических работников, председателя Следственного комитета и Генерального прокурора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
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