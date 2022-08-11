В России предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Группа депутатов от ЛДПР планирует ввести в Госдуму законопроект, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей. Текст документа опубликовал в своем Telegram-канале председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Изменения предлагается ввести с 1 января 2023 года, пишет Ura.ru.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, МРОТ в России значительно ниже, чем в большинстве европейских стран. Переход в 2021 году на методику расчета этого показателя как 42% от медианной зарплаты за прошедший год и прожиточного минимума на душу населения не привел к существенному увеличению МРОТ.

«В условиях санкционного давления на нашу страну, негативно влияющего на рост экономики, рост ВВП и доходов граждан ... необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения, в том числе установить МРОТ, обеспечивающий приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей», — отмечают авторы инициативы.

По предварительным расчетам, для реализации проекта потребуется 1,16 трлн рублей, пишет РИА ФАН. Законопроект планируют внести в Госдуму 11 августа.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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