В России предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, МРОТ в России значительно ниже, чем в большинстве европейских стран. Переход в 2021 году на методику расчета этого показателя как 42% от медианной зарплаты за прошедший год и прожиточного минимума на душу населения не привел к существенному увеличению МРОТ.

«В условиях санкционного давления на нашу страну, негативно влияющего на рост экономики, рост ВВП и доходов граждан ... необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения, в том числе установить МРОТ, обеспечивающий приемлемый уровень жизни как для самого работника, так и его детей», — отмечают авторы инициативы.

По предварительным расчетам, для реализации проекта потребуется 1,16 трлн рублей, пишет РИА ФАН. Законопроект планируют внести в Госдуму 11 августа.

