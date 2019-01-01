Госдума снизила вдвое НДС на фрукты и ягоды, подняв на пальмовое масло

Государственная дума проголосовала в третьем, окончательном чтении за закон об уменьшении НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%. Это положение вступит в силу 1 октября текущего года, если его утвердит Совет Федерации и подпишет президент.

Как отмечает «Свободная пресса», таким образом депутаты стремятся помочь российским производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов и наращивание производства.

В пояснительной записке указывается, что уменьшение НДС призвано создать равные условия для фермеров, которые производят и продают фрукты и ягоды, и тех, кто реализует другое продовольствие: мясо, молоко, зерно или овощи, сообщает Москва 24. Дело в том, что для последних уже действует налоговая ставка в 10%.

Этим же законом отменяются льготы по налогам на пальмовое масло. НДС на него будет увеличен с 10% до 20%, как и на другую продукцию из масличных культур.

