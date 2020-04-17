Госдума разрешила иностранцам продлевать патент, оставаясь в России

Госдума в окончательном чтении приняла предложенный депутатом Леонидом Калашниковым закон о продлении патента на работу в России для иностранцев. Согласно документу, работающие в РФ без визы иностранцы смогут неоднократно продлевать патент, оставаясь на территории страны, передаёт ТАСС.

Согласно действовавшим о сих пор нормам, патент выдавался иностранцам на срок до 12 месяцев с возможностью однократного переоформления, то есть человек мог работать в России без выезда в течение двух лет.

Предлагая изменить норму, Калашников отмечал, что она будет способствовать нераспространению нового коронавируса и позволит работодателям привлекать иностранную рабочую силу из безвизовых стран на долгосрочной основе.

