Госдума разрешила иностранцам продлевать патент, оставаясь в России
Госдума в окончательном чтении приняла предложенный депутатом Леонидом Калашниковым закон о продлении патента на работу в России для иностранцев. Согласно документу, работающие в РФ без визы иностранцы смогут неоднократно продлевать патент, оставаясь на территории страны, передаёт ТАСС.
Согласно действовавшим о сих пор нормам, патент выдавался иностранцам на срок до 12 месяцев с возможностью однократного переоформления, то есть человек мог работать в России без выезда в течение двух лет.
Предлагая изменить норму, Калашников отмечал, что она будет способствовать нераспространению нового коронавируса и позволит работодателям привлекать иностранную рабочую силу из безвизовых стран на долгосрочной основе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru