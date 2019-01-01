Госдума рассмотрит отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло

Государственная Дума рассмотрит отмену 10-процентной льготной ставки НДС на пальмовое масло и повышение ее до 20%, передает ТАСС.

Поправка была инициирована лидерами всех думских фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

В январе-мае Россия импортировала 409,9 тысяч тонн пальмового масла.

Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из мясистой части плодов масличной пальмы. Масло из семян этой пальмы называется пальмоядровым маслом. Один из древнейших продуктов питания человечества, известный ещё в Древнем Египте. Пальмовое масло с 2016 года превзошло производство соевого масла и рапсового масла и заняло первое место среди производства растительных масел, опережая в 2,5 раза производство и подсолнечного масла.







