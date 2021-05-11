Госдума приняла законопроект о распространении единого налогового платежа на организации и ИП
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому единый налоговый платеж будет распространяться на организации и индивидуальных предпринимателей.
«Плательщики получат возможность выплачивать все налоги, страховые взносы, сборы, а также пени и штрафы одним платежным поручением», — цитирует «Парламентская газета» заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова.
Замглавы Минфина считает, что введение единого налогового платежа для компаний и ИП упростит налоговое администрирование и порядок уплаты налогов, отмечает Ura.ru.
Законопроектом также устанавливается порядок зачета сумм единого платежа в счет задолженностей по налогам, сборам и страховым взносам. На основе имеющихся у налогового органа документов он самостоятельно учтет деньги, поступившие в бюджет.
Платеж в первую очередь будет зачислен в счет уплаты самой ранней недоимки компании или предпринимателя. При ее отсутствии деньги будут учтены в качестве оплаты самого раннего обязательного платежа, затем — ранней задолженности по штрафам, пеням и процентам.
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