Госдума приняла в основном чтении поправки в бюджет

Государственная дума во втором чтении проголосовала за поправки в бюджет на 2020—2022 годы, которые предложены для практической реализации мер, обозначенных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Корректировка предусматривает рост расходов в текущем году на 162,7 миллиарда рублей, в 2021 — на 556,9 миллиарда рублей, в 2022 — на 677,6 миллиарда рублей.

Дополнительные средства должны быть направлены на ежемесячные детские выплаты малоимущим семьям, программу материнского капитала, обеспечение бесплатного горячего питания в начальной школе, а также на нужды первичного звена здравоохранения. Как отмечает RT, например, на расширение программы маткапитала предполагается направить около 600 миллиардов рублей.

Как ранее пояснял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, оперативность принятия поправок требуется для того, чтобы успеть реализовать весь пакет социальных инициатив российского лидера. Дело в том, что многие из них вступают в силу задним числом - с 1 января этого года.

