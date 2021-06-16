Госдума освободила общепит от уплаты налогов
Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс России, согласно которым предприятия общепита будут освобождаться от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Под действие закона попадают, рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии, в том числе выездное обслуживание.
От уплаты НДС общепит освободят в том случае, если за предшествующий календарный год сумма доходов не превысит в совокупности два миллиарда рублей, а удельный вес доходов от реализации услуг таких организаций или индивидуальных предпринимателей (ИП) должен составлять не менее 70 %.
В документе отмечается, что под действие поправок не попадает деятельность кулинарных отделов в розничных магазинах, а также предприятия и ИП, осуществляющие заготовочную деятельность.
Ранее президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и анонсировал новые меры поддержки бизнеса и рынка труда, сообщает RT. По его словам, освобождение общепита от НДС даст отрасли колоссальный поток денежных средств.
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