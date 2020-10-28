Госдума одобрила в первом чтении бюджет РФ на три года

Государственная дума проголосовала в первом чтении за проект федерального бюджета на будущий год и плановый трёхлетний период. Документ свёрстан с дефицитом.

Согласно основному финансовому плану, доходы федерального бюджета в 2021 году должны составить 18,8 триллиона рублей, в 2022 — 20,6 триллиона рублей, в 2023 году — 22,3 триллиона рублей.

Расходы бюджета в 2021 году определены в 21,52 трлн рублей, в 2022 году они составят 21,88 трлн рублей, в 2023 году — вырастут до 23,67 трлн рублей, передает RT.

Дефицит на 2021 год определён в 2,4% валового внутреннего продукта. На выполнение национальных проектов направить 2,25 трлн рублей.

Что касается социальной сферы, то средства, в частности, предусмотрены на индексацию пенсий в будущем году на 6,3% выше уровня инфляции, повышение МРОТа на 5,5%, на выплаты малоимущим семьям с детьми до семи лет, отмечают «Известия».

На модернизацию первичного звена здравоохранения предполагается выделить 90 млрд рублей, на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями — дополнительно 60 млрд рублей за счет повышения НДФЛ с доходов выше 5 млн рублей в год.

